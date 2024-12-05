İkinci elde yeni araç sahibi, zorunlu sigorta yaptırmadan noterde aracı devralamayacak. İsim tescili yapmayanlar engelli aracını kullanamayacak. Bir tescil zorunluluğu da çekme karavanlara gelirken plaka işlemleri de e-Devlet'e taşındı.

ÖTV'SİZ ENGELLİ ARACI İÇİN YENİ KURALLAR

Her yıl yüz binlerce otomobilin satıldığı engelli muafiyetli ÖTV'siz araçların kullanımına ilişkin de yeni düzenlemeler devreye girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren ÖTV'siz alınan ve engelli vatandaşların engeline uygun özel tertibat yaptırılan araçların gerekli tescili yapılmadıysa üçüncü kişiler tarafından kullanılmasının önü kesiliyor. Engelli araçların tescilinde 'engelli tarafından kullanılması gerekmektedir' şeklinde şerh işlenecek. Şayet engelli, aracı kullanamıyorsa araç sahibi engelli kişinin eşi veya birinci derece en fazla 2 yakını tescil kayıtlarına işlenecek. Gerekli belgeleri almayanlar, engelli kişi araçta olsa bile aracı kullanamayacak. Aykırı durumda defterdarlığa bildirim yapılacak.

İKİNCİ ELDE 15 GÜNLÜK SİGORTA DÖNEMİ BİTTİ

İkinci el araç alım-satımında 'ilk gün' trafik sigortası zorunluluğu geldi. Daha önce ikinci el araç satın alındığında araç sahibine trafik sigortasını yaptırması için 15 günlük bir süre veriliyordu. Aracı yeni alan kişi 15 gün içinde trafik sigortası yaptırmasa da aracın eski sahibinin trafik sigortasından faydalanabiliyordu. Bu süre içinde aracın yeni sahibinin bir kazaya karışması halinde eski sahibinin poliçesinde hasar dosyası oluşuyor ve hasarsızlık kademesi bozuluyordu. Anayasa Mahkemesi bu durumu anayasaya aykırı bularak 15 günlük süreyi kaldırmıştı. Resmi Gazete'de yayınlanan karar bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Noterler zorunlu sigorta yaptırmadan notere giden ikinci el aracın yeni sahibine bugünden itibaren satış onayı vermeyecek.

PLAKA E-DEVLET'TEN

Yapılan başka bir önemli değişiklikse plakalarla ilgili oldu. Mevcut sistemde noter ve diğer kurumlar üzerinden yapılan plaka yenileme süreçleri artık eDevlet'e taşınıyor. Plaka yenileme işlemi yapacak sürücüler artık e-Devlet'e girdikten sonra 'Plaka Basım Talep Belgesi' oluşturacak ve araç bilgileri ile iletişim detaylarını güncelleyecek. Özet Tescil Bilgileri Raporu da sistem üzerinden alınacak ve işlemler tamamlanacak.

ÇEKME KARAVANLARA TESCİL ZORUNLULUĞU

Yapılan başka bir yeni düzenleme de çekme karavanları ilgilendiriyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 750 kg ve altında bulunan römork ve yarı römorklara tescil zorunluluğu geldi. Tescil sonrası araç sahibine, tescil belgesi ve plaka basım talep belgesi verilecek. Uygulama 1 Temmuz 2025'ten itibaren devreye girecek.

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