Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları güncellendi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE YENİ İNDİRİM

Benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş indirim geldi.

77 KURUŞ DÜŞMÜŞTÜ

Perşembe gübü de benzine 77 kuruş indirim gelmişti.

Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 90,32 DOLAR

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90,32 dolardan işlem görüyor.

Dün 92,91 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,60 artarak 90,32 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,31 dolardan alıcı buldu.