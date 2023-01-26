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Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta çifte indirim

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzin ve motorinde 60'ar kuruş indirim bekleniyor.

26 Ocak 2023 Perşembe 08:41 - Güncelleme:
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta çifte indirim
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

27 Ocak cuma gününden geçerli olmak üzere; benzin ve motorinde 60'ar kuruş indirim bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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