Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta indirim geldi

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Dün; 10 Ağustos gecesi 1 TL'lik indirim geleceği açıklanmıştı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; bu indirim gece yarısı pompaya yansıdı.

İstanbul'da yaklaşık olarak 23,37 liraya satılan motorinin litre fiyatının, akaryakıt indirimi sonrası 22 lira 37 kuruşa indi.

İndirimli birlikte Ankara'da motorin fiyatları 22,45 TL'ye, İzmir'de ise 22,47 TL'ye geriledi.