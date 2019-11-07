Kar yağışı, yağmur, çamur, soğuk hava, düşen görüş mesafesi. Kasım ayı ile birlikte kış geldi, çattı. Soğuk hava koşullarında aracın verimli şekilde kullanılabilmesi ve aracın direncinin artırılması için bazı önlemler alınması gerekiyor. Bu önlemler, buz gibi kış aylarında cebinizin yanmasını önleyebilir. İşte kışın arabanızda yapmanız gereken bakımlar ve püf noktaları. Kışa girilirken, otomobillerin kış bakımı bir hayli önem kazandı. Öncelikli sebep herhangi bir kazaya davetiye çıkarmamak olsa da bakımın, yakıt kullanımı açısından da ayrı bir yeri var. Ayrıca, ileride daha büyük arızların önüne geçilmesinde büyük etken oynayan kış bakımları ile olası araç kaynaklı kazaların da önüne geçiliyor.

''Antifiriz olmazsa 10 bin liraya kadar masraf çıkabilir''

İzmir'in Çiğli ilçesinde Ata Sanayi'de usta olan Murat Altun, araçların kış bakımlarına yönelik püf noktalarını verdi. Kış bakımının muhakkak yapılması gerektiğini vurgulayan Murta Altun, ''Araçlarımızın kış bakımları denildiğinde; yağ değişimi, filtre değişimleri, antifiriz, kalorifer, alt takımlar, şanzıman ve lastiklerin önemli yer teşkil ediyor. Özellikle antifiriz çok önemli kış aylarında. Motor suyuna antifiriz bakımını yapmazsak, ani soğumalar da, yada çok soğuk gecelerde donma olma ihtimali var. Geceleyin herhangi bir sıkıntı yok ama sabah kalktınız arabayı çalıştırdınız. Araba ilk etapta çalışmayabilir ya da çalışır hemen stop eder. Bu çok büyük sebepler üretebilir. En basit öreği aracın motoru bloğunu çatlatmaya kadar gidebilir. Bu da aracınızın modeline göre 500 ila 10 bin lira arasında bir masrafa neden olur. Radyatörün kendini patlatması, motor blokların patlaması. Bunlar ciddi hasarladır. Bu nedenle antifiriz var mı yok mu, varsa kaç dereceye kadar arabayı koruyabilir kontrol edilmelidir'' dedi.

Lastikler kışa hazır olmalı

Kışın lastiklerin önemine değinen Murat Altun, ''Lastiğin yılına göre, şehrine göre 4 mevsim olması gerekir. Lastiğin derinliği ve yapmış olduğu kilometre çok önemlidir. Eğer bunu atlarsanız, fren balatalarınız iyi de olsa, freniniz tam kızaklasa da, lastiğiniz tutmayacağı için arabanız kayar ve bu kaymadan dolayı kaza yapabilirisiniz.

Lastiğin diş sayısı ve derinliği önemlidir. Kış aylarında soğuktan dolayı asfaltın sert olmasından kaynaklanan, ani fren yaptığınızda aracınız kayabilir ve kazaya sebebiyet verebilir. Alt takımı, frenlerini, fren balatalarının ve lastik derecelerini ölçtürmekte fayda var. Güvenli bir sürüş için.

Camdaki buğu kazaya sebebiyet verebilir

Günlük hayatlarımızda araçların artık bir vazgeçilmez olduğunun altını çizen araba ustası Murat Altun, ''Bazen acil bir iş olduğu zaman, aracınız sizi ummadık zamanda yolda bırakmaması için bakımları, özellikle de kış bakımı yapılmalıdır. Halkımız ne yazık ki bakım masraflarından kaçmak isterken bakımlarını yaptırmadığı için çok ciddi rakamlara masrafı çıkıyor. Önemli detaylardan birisi de aracımızın kaloriferinin doğru çalışıp çalışmadığı. Genelde insanlar yazdan kışa geçtiği için yanılgıya uğrayabiliyorlar kalorifer konusunda. Kışın özellikle yağmurdan ve araç içerinde fazla kış olmasından aracın camlarında buğu oluşur. Kaloriferiniz de ısıtıyor ama buğuyu çözemiyorsunuz. Bunu çözmenin püf noktalarından bir tanesi klima tuşunu devreye sokmak. Aracınızı sıcakta olsa dahi klimayı devreye soktuğunuz da buğu hemen çözülecektir. Burada çok önemli bir detay ise arka cam rezidansının çalışıp çalışmaması. Eğer rezidans hatlarında bir kopukluk varsa arka camın buğusunu hiç bir zaman çözemeyeceksiniz anlamına gelir. Buğulu camda arkadan gelen tehlikeyi göremezsini ve kazaya sebebiyet verirsiniz'' dedi.