Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da değişkenlik gösteriyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Benzin fiyatlarında 1 lira 83 kuruşluk indirim beklenirken, motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor