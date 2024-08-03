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Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük indirim

Brent petrol fiyatlarının dalgalanmasıyla benzin ve motorinde fiyat değişiklikleri yaşanıyor. Benzine 6 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor.

3 Ağustos 2024 Cumartesi 12:30 - Güncelleme:
Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük indirim
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Brent petrolün fiyatlanması benzin ve motorini etkiliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

SALI GÜNÜ BEKLENİYOR

Benzin grubuna 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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