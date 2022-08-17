Araç sahipleri dikkat: Benzine indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarındaki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar sürüyor.

Benzine 83 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

MOTORİN ZAMLARI İPTAL EDİLMİŞTİ

Motorin grubunda dün yapılması planlanan 1 lira 26 kuruşluk zam, Brent petrol fiyatlarının gerilemesiyle iptal edilmişti.

Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre, motorine bu gece yarısı gelecek olan 79 kuruşluk zam da iptal edildi.

Motorine 2 günde gelmesi beklenen ancak pompaya yansıtılmayan zam tutarı 2.05 lira oldu.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 93,27 DOLAR

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,27 dolardan işlem görüyor.

Dün 95,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,01 artarak 93,27 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,47 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki artışta, ABD'nin petrol ve benzin stoklarında beklenenden fazla düşüş gerçekleşmesi etkili oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 448 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 117 bin varil azalacağı yönünde.

Uzmanlar, ABD benzin stoklarında art arda ikinci kez haftalık düşüş yaşanmasının petrol talebinin güçlü devam ettiğinin göstergesi olduğu görüşünde. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Öte yandan, yatırımcılar İran nükleer anlaşmasını canlandırmak için müzakerelerdeki gelişmeleri takip ediyor. Avrupa Birliği'nin İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılmasına yönelik teklifinin kabul edilmesi durumunda piyasaya daha fazla petrol girebileceği öngörülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 93,02 ile 92,34 dolar aralığının direnç, 93,93 ile 94,38 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.