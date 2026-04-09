  • Araç sahipleri dikkat! Bu plakalar ücretsiz yenilenecek
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Bu plakalar ücretsiz yenilenecek

Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca hazırlanan 'Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA9 Nisan 2026 Perşembe 07:39
Araç sahipleri dikkat! Bu plakalar ücretsiz yenilenecek
Buna göre, plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından bu yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka basıldığının trafik kolluğu tarafından tespiti halinde, tescil plakasının tekrar basımı için "plaka basım talep belgesi" aranmayacak.

Bahse konu plakalar, plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından herhangi bir ücret talep edilmeden değiştirilecek.

Yönetmelikle ayrıca, plakaların basımı ve dağıtımı süreçlerine, "basımı sonrasındaki fotoğraf kayıtları" şartı da eklendi.

- GEÇİŞ SÜRECİ 1 OCAK 2027'DE TAMAMLANACAK

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, tescil plakalarının nitelik ve ölçülerine dair geçiş hükümleri de düzenlendi.

Buna göre, plaka basımında kullanılacak kalıplar, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından 1 Ocak 2027'ye kadar yetki verilen odalara dağıtılacak.

Bu tarihten önce yetkili kuruluş tarafından basılmış olup da mühürlü ve diğer güvenlik işaretleri bulunan araç tescil plakaları, standartlara uygun kabul edilecek.

Yetkili kuruluş tarafından basılan standart dışı plakaların ücretsiz değiştirilmesi ve fotoğraf kayıtlarına ilişkin düzenleme 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

