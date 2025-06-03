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Ekonomi

Araç sahiplerine çifte müjde! İndirim geliyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala araç sahiplerine iyi haber geldi. LPG'nin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş, motorine ise 1 lira indirim bekleniyor.

HABER MERKEZİ3 Haziran 2025 Salı 12:53 - Güncelleme:
Araç sahiplerine çifte müjde! İndirim geliyor
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimler sonrası vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre akaryakıta bu hafta çifte indirim bekleniyor.

LPG VE MOTORİNE İNDİRİM

5 Haziran Perşembe günü oto gazın litre fiyatına 1 lira 7 kuruş, motorine ise 6 Haziran Cuma günü 1 lira indirim gelecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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