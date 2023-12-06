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Ekonomi

Araç sahiplerine güzel haber! Bu gece yarısı motorine indirim

Brent petrolün varil fiyatının düşmesinin ardından ilk indirim haberi motorinden geldi. Motorine bu gece yarısından itibaren 1 lira 34 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

6 Aralık 2023 Çarşamba 10:30 - Güncelleme:
Araç sahiplerine güzel haber! Bu gece yarısı motorine indirim
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Petrol fiyatları OPEC üyesi olmayan ülkelerdeki petrol arzının artmasıyla yeniden 80 doların altına geriledi. Bunun yanı sıra dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturmuştu. İlk indirim haberi motorinden geldi.

PETROLDE SON DURUM

Dün 79,09 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,20 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 77,23 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,25 dolardan alıcı buldu. Küresel petrol arzı ve talebine ilişkin belirsizliklerin arttığı petrol piyasasında yön arayışı sürüyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Motorin fiyatlarında gece yarısından itibaren indirim bekleniyor. Pompa satış fiyatında 1 lira 34 kuruş indirim öngörülüyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 37,64 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 34,53 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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