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Ekonomi

Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıt zammı iptal edildi

Petrol fiyatlarındaki değişkenlik sonrası bugün pompaya yansıması beklenen 79 kuruşluk motorin zammı iptal edildi. Daha önce 1 lira 26 kuruşluk motorin zammı için de iptal kararı alınmıştı.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:01 - Güncelleme:
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Brent petroldeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Ağustos ayının başında düşüş trendine giren Brent petrol yaklaşık 14 gündür 100 doların altında seyrediyor.

16 Ağustos'da 92 dolara kadar gerileyen Brent petrol ile motorine yapılması planlanan zamlar iptal ediliyor.

Motorin grubunda dün yapılması planlanan 1 lira 26 kuruşluk zam, Brent petrol fiyatlarının gerilemesiyle iptal edilmişti.

Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre, motorine bu gece yarısı gelecek olan 79 kuruşluk zam da iptal edildi.

Motorine 2 günde gelmesi beklenen ancak pompaya yansıtılmayan zam tutarı 2.05 lira oldu.

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