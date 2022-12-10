Araç sahiplerine güzel haber! Benzine bir indirim daha

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.

2 gün önce motorine 1 lira 90 kuruş, benzine 2 lira 15 kuruş indirim gelmişti. Bugünden itibaren benzine 75 kuruşluk bir indirim daha geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 76,67 DOLAR

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,67 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,68 artarak 76,67 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,03 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol talebine ilişkin endişelerle dün yılın en düşük seviyesini gören petrol fiyatları, Keystone petrol boru hattında arzın kesintiye uğramasıyla kısmen yükseldi.

Kanada'dan ABD'ye günlük 600 bin varilden fazla petrol taşıyan Keystone boru hattının dün sızıntı nedeniyle durdurulması arz endişelerine yol açtı.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin "sıfır vaka" politikasında yumuşama adımlarına devam ederken, salgının büyük bir hızla yayılma ihtimali bölgede belirsizliklerin artmasına sebep oldu. Uzmanlar, ülkede vaka sayılarının hızla artmasıyla birlikte ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin güçlendiğini belirterek, konuya ilişkin haber akışının fiyatlar üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Öte yandan, dünya genelinde yoğun makroekonomik veri akışı, küresel petrol talebine ilişkin belirsizliğe yol açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 76,77 ile 77,03 dolar aralığının direnç, 76,51 ile 76,25 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.