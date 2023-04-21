İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2023 Cuma / 1 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4033
  • EURO
    21,2715
  • ALTIN
    1248.35
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Araç sahiplerine iyi haber! Akaryakıta çifte indirim
Ekonomi

Araç sahiplerine iyi haber! Akaryakıta çifte indirim

21 Nisan itibarıyla benzin grubunda 1 lira 21 kuruş, motorine 91 kuruş indirim geldi.

21 Nisan 2023 Cuma 07:31 - Güncelleme:
Araç sahiplerine iyi haber! Akaryakıta çifte indirim
ABONE OL

Küresel resesyon endişelerinin etkisiyle brent petrolün fiyatında yaşanan düşüş, akaryakıtta çifte indirim getirdi. 21 Nisan itibarıyla benzin grubunda 1 lira 21 kuruş, motorine 91 kuruş indirim geldi.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.09 liradan, benzinin litresi ise ortalama 22.46 liradan satılıyor.

Ham petrol fiyatları stokların azaldığını gösteren verilere rağmen ABD ekonomisinde yavaşlama endişeleriyle düşüşünü sürdürdü.

Petrol fiyatları son 4 günde üçüncü kez düşüş gösterdi. Brent petrolün varil fiyatı dün 82 doların altına geriledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.