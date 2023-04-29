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Ekonomi

Araç sahiplerine iyi haber! Benzine indirim geldi

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından benzine gece yarısından itibaren 90 kuruş indirim yapıldı.

29 Nisan 2023 Cumartesi 08:29 - Güncelleme:
Araç sahiplerine iyi haber! Benzine indirim geldi
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Doların durağan seyrinin devam etmesi ve brent petrolün 80 doların altına gerilemesi benzine indirim olarak yansıdı.

Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 90 kuruşluk indirim uygulandı. İstanbul'da yakasında benzinin litre fiyatının 20 lira seviyelerine indiği görüldü.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Motorin: 19,65 TL

Benzin: 20,30 TL

ANKARA

Benzin: 20,71 TL

Motorin: 20,05 TL

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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