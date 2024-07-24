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Ekonomi

Araç sahiplerine iyi haber! Motorine indirim geliyor

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,59 TL indirim bekleniyor.

24 Temmuz 2024 Çarşamba 10:42 - Güncelleme:
Araç sahiplerine iyi haber! Motorine indirim geliyor
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,59 TL indirim bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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