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Ekonomi

Araç sahiplerine iyi haber! Akaryakıta bir indirim daha

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorindeki büyük indirimin ardından benzine de indirim geliyor.

31 Ekim 2023 Salı 09:13 - Güncelleme:
Araç sahiplerine iyi haber! Akaryakıta bir indirim daha
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Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1,57 TL'lik indirim gelmişti.

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Benzine de yarından itibaren 0,67 kuruş indirim geliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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