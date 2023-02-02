Araç sahiplerine iyi haber! Motorine bir indirim daha

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Motorine gece yarısından itibaren 1 lira 2 kuruş indirim yapılırken fiyat değişikliği pompa satış fiyatlarına yansıdı.
3 Şubat Cuma günü gece yarısından sonra motorinde 65 kuruş daha indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.11 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21.08 TL'ye satılıyor.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.