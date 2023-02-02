Araç sahiplerine iyi haber! Motorine bir indirim daha

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA

Motorine gece yarısından itibaren 1 lira 2 kuruş indirim yapılırken fiyat değişikliği pompa satış fiyatlarına yansıdı.

3 Şubat Cuma günü gece yarısından sonra motorinde 65 kuruş daha indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.11 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21.08 TL'ye satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.