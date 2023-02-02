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Ekonomi

Araç sahiplerine iyi haber! Motorine bir indirim daha

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 3 Şubat Cuma günü gece yarısından sonra motorinde 65 kuruş daha indirim bekleniyor.

2 Şubat 2023 Perşembe 08:48 - Güncelleme:
Araç sahiplerine iyi haber! Motorine bir indirim daha
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA

Motorine gece yarısından itibaren 1 lira 2 kuruş indirim yapılırken fiyat değişikliği pompa satış fiyatlarına yansıdı.

3 Şubat Cuma günü gece yarısından sonra motorinde 65 kuruş daha indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.11 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21.08 TL'ye satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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