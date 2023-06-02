Araç sahiplerine iyi haber! İndirim göründü

OPEC+ ülkelerinden gelen karışık sinyaller sürerken daha fazla arz kısıntısı olabileceğine dair haberler petrol fiyatlarını aşağı çekti. Petrol fiyatları küresel piyasalarda yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

TGRT'de yer alan habere göre; fiyatlardaki gerilemenin ardından otogaza (LPG) indirim gelmesi bekleniyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM YARIN BELLİ OLACAK

Piyasalar OPEC+ grubunun 4 Haziran'daki toplantısını yakından takip edecek. Bazı uzmanlar bu toplantıda üretime yönelik bir politika değişikliği öngörmese de Çin ve ABD'den gelen zayıf üretim verilerinin OPEC+ kesintilerini daha olası hale getirebileceği düşünülüyor.

ÇİN'DE DARALMA HIZLANDI

Çin'de de bu hafta imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) 48,8'e indiği açıklanmıştı. Söz konusu veriler, dünyanın en büyük petrol ithalatçısında imalat sanayisinde daralmanın hızlandığına işaret etti.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN UYARI

Suudi Arabistan enerji bakanı kısa süre önce spekülatörleri "dikkatli olmaları" konusunda uyardı, Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ise OPEC+'ın geçen ay üretim kesintisi uygulaması nedeniyle yeni bir önlem beklemediğini belirtti.

LPG'YE NE KADAR İNDİRİM YAPILACAK?

Bu gece İstanbul'da LPG'ye 0,40-45 TL arası bir indirim gelmesi bekleniyor. Otogaz litre fiyatı 10.74 liradan satılıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 21,19 TL

Motorin fiyatı: 19,34 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 21,24 TL

Motorin fiyatı: 19,39 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 21,60 TL

Motorin fiyatı: 19,75 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 21,59 TL

Motorin fiyatı: 19,83 TL