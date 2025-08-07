Akaryakıt fiyatları 7 Ağustos 2025 Perşembe günü itibarıyla güncellendi. Gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen motorin indirimi tabelalara yansıdı.

Akaryakıt fiyatları 7 Ağustos 2025 Perşembe günü itibarıyla yeniden güncellendi. Akaryakıt fiyatlarında görülen bu değişiklik, brent petrol fiyatlarındaki gevşeme ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle gerçekleşti.

Dün sektör kaynaklarından gelen açıklamalar doğrultusunda beklenen motorin indirimi bugün uygulandı.

MOTORİN FİYATI DÜŞTÜ

Gece yarısı itibarıyla motorin litre fiyatına 1 lira 77 kuruşluk indirim yapıldı.

İşte 7 Ağustos 2025 Perşembe günü güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,40 TL

Motorin: 52.07 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,25 TL

Motorin: 51.95 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 52,11 TL

Motorin: 52.95 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 52,44 TL

Motorin: 53.29 TL

LPG: 26,33 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük açıklanan ürün fiyatları ve döviz kuru verileri esas alınarak hesaplanıyor. Fiyatlar, dağıtım şirketleri tarafından belirli oranlarla il ve ilçelere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.