İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2022 Cuma / 20 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2587
  • EURO
    18,3061
  • ALTIN
    982.961
  • BIST100
    3377.33
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: Motorine büyük indirim

Motorine hafta başından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 25 kuruş indirim yapılacağı öğrenildi.

16 Eylül 2022 Cuma 22:00 - Güncelleme:
ABONE OL

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor.

Pazartesi günü gelecek 2 lira 25 kuruş indirim ile birlikte 3 büyükşehirde motorin 22 lira seviyesine inecek.

Ortalama olarak İstanbul'da 22,58 TL, Ankara'da 22,71 TL ile İzmir'de ise 22,69 TL'den satışa sunulacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul motorin litre fiyatı 24.83 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24.92 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24.94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.