Aracını satıp birlik kurdu; günlük süt üretimini 50 tona çıkardı

İstanbul Selimiye Veteriner Sağlık Meslek Lisesi'nden 2014 yılında mezun olduktan sonra memleketi Eskişehir'in Mahmudiye ilçesine dönen Güner Özer, süt birliklerinde veteriner sağlık teknisyeni olarak çalışmaya başladı. Hazırladığı süt birliği projelerini birlik yönetimlerine kabul ettiremeyince kendi birliğini kurmaya karar verdi. Kendisine inanan 36 üyeyle birlikte 2015 yılında Mahmudiye Çifteler Han Süt Üreticileri Birliği´ni kuran Özer, masraflarını karşılamak için kendi arabasını 30 bin liraya sattı. Ailesi ve kendisi de üretici olan Özer, mahalle arasında satılan süt parasıyla okuyup mezun olduğunu ve kendi birliğini kurarak üreticilere destek olmayı hedeflediğini söyledi.

805 DÜVE DAĞITTI, ÜRETİM ARTTI

Kiralık evde oturan Güner Özer, birlik tabelasını astıktan sonra 150 lira kirası olan bir büro tuttuklarını anlatarak, şunları söyledi: "O kirayı dahi ödeyecek gücümüz yoktu. Acil olarak birlik için yaklaşık 30 bin liralık para gerekiyordu. Masraflar için kendi arabamı sattım. Arabamı tamamen gözden çıkararak sattım. Bu iş yürümeyebilirdi, aracım giderdi. Arabamı iş olursa herkes kazanacak düşüncesiyle sattım. İnanın bütün kapılar açılmaya başladı. Aracın tüm parasını birlik için harcadık. Süt soğutma merkez için belediyeden eski bir bina devraldık. Süt toplayanlarla anlaştık. 2015 yılında bölgenin sütünü birlik çatısı altında pazarlamaya başladık. Bölgedeki sütün kalitesini arttırdık. Bölgeden toplanan günlük 27 ton sütte kaldık. Bankayla protokol yaptık, üreticilerin süt parasını birlik olarak temlik vermeyi taahhüt ettik. Karşılığında da teminatsız üreticilerimize kredi vermesini talep ettik. Bankanın güvenip bin 300 liralık kredi kartı vermediği üreticilere süt parasından taahhütle 78 bin lira kredi çıkardık. 105 üreticiye 805 tane gebe düve getirip dağıttık. Bu sayede günlük süt üretimimiz 43 tona ulaştı. Trakya´dan topladıklarımız ve annesinin karnında gelen buzağı doğurdu, onlar da inek oldu. Günlük 46 ton günlük süt bandındayız"

SÜT İŞLEME TESİSİNİ KURDU

Mahmudiye Çifteler Han ilçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Güner Özer, Türkiye´de ilk kez birliğin kendisine ait süt işleme tesisini kurduklarını ifade ederek, "Türkiye´deki 302 tane süt birliği içerisinde kendine ait süt işleme tesisi olan ilk birliğiz. Aynı zamanda günlük pastörize süt üretimine başladık. Tamamen doğal, katkısız. Bize gelmeden önce herhangi bir su katılmışsa, bunları hemen eliyoruz. Çok dikkatli şekilde üretim yapıyoruz. Hayvancılık bölgesinin içine kurduğumuz için tesisi, biz bölgede üretilen sütü maksimumum 45 dakika içerisinde köylerden soğutma merkezlerine getiriyor. Kalitesine göre analizler yapıldıktan sonra hayvandan süt sağıldıktan maksimum 4 saat içinde paketlenir ve 24 saat olmadan Eskişehir´deki tüketicinin sofrasına ulaşır. Bunu büyük ölçekli sanayi kuruluşlarının zaten başarması imkansız. Biz yerelde bunu başardık. Yakın zamanda bir süt markamız çıkacak ve evlere servis yapacağız. Araç filosunu oluşturuyoruz. Mevcutta gıda mühendisleri, gıda teknikeri, ustalar, saha kalite çalışmaları yapan arkadaşlarımız var" dedi.

ÇOĞUNLUĞU KADIN, BİN 500 ÜRETİCİYE ULAŞTI

Eskişehir´de birliğin adını taşıyan üç ilçede bin 500 kadar üreticiye ulaştıklarını kaydeden Özer, "Bölgemizde biz bin 500 kadar üreticimizle hizmet veriyoruz. Üreticilerimizin yüzde 90´ı kadın. Çünkü hayvancılık tek başına yapılacak bir iş değildir. Kadınlar evde hayvancılığa destek vermezse yapılamaz. Kadınlar bu işin mimarıdır. Bebek dünyaya geldiğinde anne sütüyle büyüyüp hayata atılıyorsa, burada üretici kadınlarımız, annelerimiz hayvanlardan elde ettikleri sütü sağlıklı olarak bize ulaştırarak temel gıda olan sütün tüketicilere ulaşmasını sağlıyor. Ülkenin beslenmesine katkıda bulunuyor" şeklinde konuştu.

DAHA OLGUN GÖRÜNMEK İÇİN SAKAL, BIYIK BIRAKTI

Birliği kurduğunda henüz 27 yaşında olduğu için `çocuk´ olarak görüldüğünü anlatan Özer, daha olgun görünmek için sakal ve bıyık bıraktığını söyleyerek, "Birliği kurduğumuzda daha gençtim. Bıyık sakalım pek yoktu. O gün için bir üreticimiz geldi. Üye olmak istediğini ve başkanla görüşmek istediğini söyledi. Benim dediğimde güldü. Oturduk çay içerken `gerçekten başkan nerede?´ diye sordu. Başkan benim dediğimde `çocuktan başkan mı olur?´ dedi. Kimliğimi gösterince ikna oldu ve ben onun gözleminden sonra daha olgun görünmek adına sakal bıyık bıraktım. İnsanlarımız yaşı genç görünce başaramayacağına inanıyor. Hem onu kırdık, hem de başarılabileceğini göstermiş olduk. Biz bu işe eksi 35 bin lirayla başladık, imkan değil, gönül ve cesaret meselesi" ifadelerini kullandı.

Özer, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi´nin kent merkezindeki `Halk Süt´ projesi kapsamında sattığı sütlerinde üreticisi olduklarını sözlerine ekledi.