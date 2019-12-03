Aralık 2019 kira artış oranı belli oldu! Kira artış hesaplama nasıl yapılır?

Bugün ev sahipleri ve kiracılar için heyecanlı bir gün. Aralık ayında kira sözleşmesi yenilenecek olan kiracıların kiralarına ne kadar zam yapılabileceği belli oldu. TÜİK kira artış oranını az önce açıkladı. Tüm ev sahipleri ve kiracılar Aralık 2019 kira artış oranı belli oldu mu? Kira artış hesaplama nasıl yapılır? gibi soruların yanıtların yanıtlarını araştırıyorlar. Aralık ayında ev sahipleri kiracılarına yüzde 15,87 oranında zam yapabilecek.

ARALIK 2019 KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

Aralık 2019 kira artış oranı belli oldu. Kiralara yüzde 15,87 oranında zam yapılabilecek.

Hesaplama örneği Mevcut kira bedeli: 1000 lira Zam oranı: yüzde 15.87 Zam bedeli: 158 lira Zamlı kira bedeli: 1.158 lira

KİRA ARTIŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir.

KİRAYA EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPILABİLİR?

Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2019 TEFE TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2019 kira zam oranı olarak uygulanır.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir. Buradaki yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır.