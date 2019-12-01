Aralık 2019 kira artış oranı belli oldu mu? Kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılır? sorularının yanıtları ev sahipleri ve kiracılar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kira artışı her ay açıklanan TÜİK oranlarına göre gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz Eylül ayında açıklanan Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre hesaplanıyor. Aralık 2019 kira artış oranı hesaplamasına dair tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ARALIK 2019 KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

Aralık 2019 kira artış oranı henüz belli olmadı. Aralık 2019 kira artış oranı TÜİK tarafından 3 Aralık 2019 tarihinde saat 10:00 itibari ile açıklanacak.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Kasım 2019 kira artış oranı belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,81 artış gerçekleşti.

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 16.81

Zam bedeli: 168 lira

Zamlı kira bedeli: 1.168 lira

KASIM'DA KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Kasım 2019 kira artış oranı açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %2,00 arttıTÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,81 artış gerçekleşti.

Kasım ayında kiracılara yüzde 16,81 oranında zam yapılacak.

KİRAYA EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPILABİLİR?

Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2019 TEFE TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2019 kira zam oranı olarak uygulanır.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir. Buradaki yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir.