Aralık ayı enflasyon oranı beklentisi 2018 TÜİK Tefe Tüfe Aralık ayı enflasyon rakamları kira artışı ve memur emekli maaş zammı ne kadar

Aralık ayı enflasyon oranı beklentisi tahmini ne kadar? TÜİK Tefe Tüfe Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Kira artışı ve memur maaşı enflasyon zam oranı ne kadar olacak? TÜİK kasım ayı enflasyon rakamlarına göre kira artışı nasıl hesaplanıyor? Güncel enflasyon zam farkı ile memur emekli maaşları ne kadar? sorularına yanıt aranıyor. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon zam oranları milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yıla yaklaştığımız şu günlerde 2018 yılının son enflasyon oranlarında düşüş mü yoksa yükseliş mi hakim olacağı şimdiden araştırılan konular arasında. TÜİK Tefe Tüfe Aralık ayı enflasyon rakamları ve kira artışı memur emekli zamları ile ilgili detayları bu haberimizde derledik. Aralık ayı enflasyon zam oranlarının açıklanacağı tarih TÜİK tarafından belirlendi. TÜİK son dakika Tefe Tüfe zam oranları kira artışları, memur maaşlarındaki son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.



Kira artış oranından memur maaşı zam oranına kadar farklı pek çok alanda kullanılacak olan enflasyon oranları büyük bir merakla bekleniyor...



2018 Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak 2018 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanacak.



TÜİK Aralık 2018 enflasyonu 3 Ocak 2018 tarihinde saat 10:00 itibari ile açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanır açıklanmaz hemen sitemize eklenecek olup anlık olarak rakamlardan haberdar olmak için star.com.tr haber sitemizin uygulamasını indirebilirsiniz.



MEMUR EMEKLİ ENFLASYON ZAM FARKI

Memur maaş zammı ve emekli zammı son dönemde milyonlarca vatandaş tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 2019 yılına kısa bir süre, yüksek seviyelerden seyreden enflasyon rakamlarında düşün yaşanmazsa yaşanmazsa yılbaşında memur ve memur emeklileri Ocak-Temmuz için yüzde 4'lük zamma ek olarak yüzde 12.5 enflasyon farkı alması gündeme gelecek. Ayrıca, Ocak işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin zammı ise yüzde 16 olacak. En düşük memur maaşı 3.309 TL'ye çıkacak.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2018



En düşük işçi emeklisi maaşı (2000 sonrası) – 939 TL

En düşük işçi emeklisi (2000 öncesi) – 1.569 TL

En düşük esnaf (Bağ-Kur) emeklisi maaşı – 1.444 TL

En düşük (Bağ-Kur) tarım emeklisi maaşı – 989 TL

En düşük memur emekli maaşı – 1.978 TL



EMEKLİ MEMUR ZAMMI NE KADAR?



Emekli ve memura yapılacak zammın belirlenmesi için Aralık ayı enflasyonun açıklanması bekleniyor. Buna göre 3 Ocak'ta beklenen sorunun cevabı da gelmiş olacak.



Kasım ve Aralık ayı enflasyonuna göre zam oranları artacak ya da azalacak. 2019 Yılı Programı'ndaki enflasyon tahminine göre, Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 olacak.

3 Ocak Tarihinde Kesin Oran Belli Olacak





İŞÇİ EMEKLİSİNİN YILLIK KAYBI 332 LİRA



Sözcü Gazetesi'nden Erdoğan Süzer'in haberine göre; TÜFE'deki bu ani düşüş nedeniyle milyonlarca işçi, esnaf ve çiftçi emeklisinin 5 aylık zammı yüzde 12.24'ten yüzde 10.6'ya geriledi.



1.64 puanlık azalış nedeniyle en düşük işçi emeklisinin alacağı aylık zam 27 lira 65 kuruş azaldı. İşçi emeklisinin yıllık kaybı 332 liraya ulaştı.



En düşük esnaf emeklisinin aylık kaybı 20.48 lira, yıllık kaybı 245 lira oldu. En düşük çiftçi emeklisinin aylık zararı 19 lira 31 kuruş, yıllık kaybı 223 lira oldu.



MEMURUN YILLIK KAYBI 559 LİRA



En düşük memur ekim ayında yüzde 8.24 oranında enflasyon farkı alacakken kasım ayında enflasyon eksiye geçince enflasyon farkı yüzde 6.6'ya geriledi. Bu memurun enflasyon farkındaki azalış nedeniyle uğradığı aylık kayıp 46.5 lira, yıllık kayıp ise 559 lira.



Aylara Göre Enflasyon Rakamları 2018 (İlk 11 Aylık Enflasyon Oranları)



Ocak 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 1,02 Yıllık % 10,35



Ocak 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 0,99 Yıllık % 12,14



Şubat 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 0,73 Yıllık % 10,26



Şubat 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 2,68 Yıllık % 13,71



Mart 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 0,99 Yıllık % 10,23



Mart 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 1,54 Yıllık % 14,28



Nisan 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 1,87 Yıllık % 10,85



Nisan 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 2,60 Yıllık % 16,37



Mayıs 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 1,62 Yıllık % 12,15



Mayıs 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 3,79 Yıllık % 20,16



Haziran 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 2,61 Yıllık % 15,39



Haziran 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 3,03 Yıllık % 23,71



Temmuz 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 0,55 Yıllık % 15,85



Temmuz 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 1,77 Yıllık % 25



Ağustos 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 2,30 Yıllık % 17,90



Ağustos 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 6,60 Yıllık % 32,13



Eylül 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 6,30 Yıllık % 24,52



Eylül 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 10,88 Yıllık % 46,15



Ekim 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık 2,67 Yıllık 25,24



Ekim 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık 0,91 Yıllık 45,01



Kasım 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık 1,44 Yıllık 21,62



Kasım 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık 2,53 Yıllık 38,54



KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?



Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan tedbirlerden biri gayrimenkulde kira artış oranını doğrudan etkiliyor. Ev sahipleri artık zamları üretici fiyatından değil, tüketici fiyatından yapabilecek. Program'ın 'Enflasyon' bölümünün 'Politika ve Tedbirler' başlığı altında, "Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecektir" maddesi yer alıyor.



Normal şartlarda 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyatı (Yİ-ÜFE) artış oranı ile belirlenen kira zammı üst rakamı yeni düzenleme yapılması ile birlikte TÜFE ile belirlenecek. Ağustos ayında 12 aylık ÜFE gerçekleşmesi yüzde 18,78, TÜFE gerçekleşmesi ise yüzde 12,61 olarak kaydedilmişti. Bu da oturduğu ev için bin lira kira ödeyen tüketicinin, zam zamanının ağustosa denk gelmesi durumunda eylülde 188 lira zamlı ödeme yapacağı anlamına geliyor. Şayet TÜFE oranından zam yapılsaydı bu rakam 126 lira olacaktı.





ÜFE'ye bakılıyor



Taraflar anlaşsa da zam bu sınırı aşamaz. Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesinde konut için kira artışının, İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre yapılacağı belirtiliyor. ÜFE, her ay açıklanan enflasyonla karıştırılmamalı. En çok yanlış bu konuda yapılıyor. ‘ÜFE ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması alınacak’ diyene aldırmayın.

Kira sözleşmesi ne zaman sona erer?



Kira sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte ev sahibi-kiracı ilişkisi borç-alacak ilişkisine dönüyor. Yani her iki tarafın da birtakım yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor. Bu yükümlülüklerin neler olduğu, tarafların hangi haklara sahip olduğu da Türk Borçlar Kanunu’nda ele alınıyor.



Kira sözleşmesinin sona ermesi



Ev sahibi ile kiracı arasında bazı konularda anlaşma sağlanamıyor. Özellikle kira sözleşmesinin sona ermesi ve konutun tahliye edilmesi konusunda sıkıntı yaşanabiliyor. Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan düzenleme ise tartışma yaşanan bu konuya açıklık getiriyor. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 347’nci maddesinde kira sözleşmesinin ne zaman biteceği sorusu şöyle açıklanıyor: Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi



MADDE 347- Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.



Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.



Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir.



Ev kirası zammında kurnazlığa dikkat!



Doğan, “Ekim-kasım ayları kira kontratlarının yoğun şekilde yenilendiği dönem. Borçlar Kanunu’nda yer alan düzenlemeye göre kira artışlarında Yİ-ÜFE dikkate alınıyor. Ancak gerek ÜFE’nin, gerekse Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) birden fazla hesaplanma yöntemi var” dedi.



12 aylık ortalamaya göre



Doğan, şöyle konuştu: Yargıtay’ın verdiği karara göre yıllık kira artışları ÜFE’nin on iki aylık ortalamalarına göre hesaplanır yani yıllık bazda artış oranına göre değil. Yİ-ÜFE eylülde aylık bazda yüzde 10.88, yıllık bazda ise yüzde 46.15 artış gösterdi.



Hukuki yollara başvurun



Doğan, şöyle devam etti: Yargıtay içtihadına göre ekimde yıllık kira artışı en fazla yüzde 46.15 değil yüzde 21.36 olabilir. Tüketicilerimiz yüzde 21.6’nın üzerinde veya Yİ-ÜFE’nin yıllık bazdaki artışı olan yüzde 46.15 gibi bir artışla karşılaştığında Yargıtay’ın kararını emsal göstererek hukuki yollara başvurabilir.



Kira artışını kim belirler?



Ev ve işyerini kiraya veren mal sahipleri, kiracıları ile yaptığı sözleşmenin yenilenmesi halinde kira bedeline zam yapma hakkına da sahip oluyor. Peki, kira artışını kim belirler? Ev ve işyerini kiraya veren mal sahipleri, kiracıları ile yaptığı sözleşmenin yenilenmesi halinde kira bedeline zam yapma hakkına da sahip oluyor. Kira sözleşmesi, taraflardan herhangi bir fesih bildiriminin gelmemesi halinde otomatik olarak senelik yenilenmiş oluyor.