Aralık ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira enflasyon oranı 2022 Aralık kira zammı hesaplama!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Kira enflasyon oranı da belli oldu. Aralık ayı enflasyon rakamları bir önceki aya oranla 3,48 oranında arttı. Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon Aralık 2022'de yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 oldu. Buna göre Aralık ayı kira artış oranı 2022 ne kadar oldu? Aralık 2022 kira zam oranı hesaplama

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Aralık ayı enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklandı.

Buna göre, Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 1,18 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,24 azalış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,27, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 97,72 olarak gerçekleşti.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2022 NE KADAR OLDU?

11.06.2022 ile 01.07.2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak. Böylece kira zam oranı, mevcut kiranın yüzde 25'i olarak hesaplanacak. İşte Aralık ayı kira zam oranı hesaplaması...

ARALIK 2022 KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 4.000,00 TL

Kira Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 1000,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 5000,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 60.000,00 TL