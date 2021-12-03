Aralık ayı kira zam oranı ne kadar? Aralık 2021 kira artış oranı hesaplama

3 Aralık 2021 Cuma 16:05 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 16:05

TÜİK, 2021 Kasım ayına dair enflasyon oranlarını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından aralık ayı kira artış oranı da belli olmuş oldu. Kira sözleşmesi yenilenecek olan vatandaşlar "2021 Aralık ayı kira artışı ne kadar oldu? " sorusuna yanıt aramaya başladı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Aralık ayı kira zam oranı da belli oldu. Peki Aralık ayı kira zam oranı ne kadar? İşte Aralık 2021 kira artış oranı ve kira zammı hesaplama

ARALIK AYI KİRA ZAM ORANI NE KADAR?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla aralık ayı kira artış oranları belli oldu.

Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı aralık ayı için yüzde 17,71 olarak gerçekleşti.

TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı aralık ayı için yüzde 17,71 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti.

Buna göre 2 bin lira kira ödeyen bir vatandaşın kira artışı 354,2 lira oldu.

ARALIK 2021 KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA

Enflasyona göre kira artışı yapılacak olan vatandaşlar ne kadar kira ödeyeceğini merak ediyor. Kira zam oranını hesaplamak isteyenler için enflasyon oranına göre Aralık 2021 kira zam oranı hesaplaması şu şekilde:

Konut Kirası: 2.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Aralık 2021 Kira Artış Oranı: % 17,71

Aralık Ayı Kira Zammı Tutarı: 354,2 TL

Aralık Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 2.354,2 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 2 bin lira olan bir kiracının aralık ayında ödeyeceği kira zammı 354,2 TL lira olarak hesaplanmakta olup, zamlı kira tutarı ise 2.354,2 lira olarak gerçekleşmektedir.

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 lira olan bir kiracının % 17,71 Kira Artış Oranı ile birlikte Aralık ayında ödeyeceği kira zammı, 177 TL olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.177 TL olarak gerçekleşmektedir.

EV SAHİPLERİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Ev sahipleri yasal oranı aşarak zam yaparsa kiracının bu duruma hukuksal yoldan itiraz etme hakkı bulunuyor.

YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi.

Her ay TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek resmî kira zam oranı tavanıdır. Yani ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.

Bu oranın aşılması yani üzerinde bir zam yapılması kanunen yasak olup tarafların karşılıklı olarak anlaşması ya da imzalanan kira sözleşmesi üzerinde bir madde yer alıyorsa bu durumda altında kalması halinde zam yapılmasına izin verilmektedir. Yasal olarak bu rakamın aşılması yasaklanırken altında zam yapılmasına ise izin verilmektedir.

YASAL KİRA ZAM ORANI NEDİR?

Borçlar Kanunu'na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor. Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsa sözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz.