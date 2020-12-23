Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? Ocak'ta kısa çalışma ödeneği yatacak mı?

23 Aralık 2020 Çarşamba 15:49 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 15:49

Ocak'ta kısa çalışma ödeneği yatacak mı? sorusunun yanıtı ödemeyi alan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kısa çalışma ödeneği ile ilgili gelişmeler, milyonlarca çalışanın gündeminde yer alıyor. Ödemeler IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşlara ise PTT üzerinden yapılıyor. Son olarak 4 Aralık'ta yatırılan kısa çalışma ödeneğinin Ocak ayı ödeme tarihi gündemde yer alıyor.Buna göre Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? İşte Ocak'ta yatırılacak olan kısa çalışma ödeneği ile ilgili detaylar...

OCAK'TA KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATACAK MI?

En son 4 Aralık tarihinde vatandaşların hesaplarına yatırılan kısa çalışma ödeneği, Ocak'ta yatırılmaya başlanacak.

Aralık ayı kısa çalışma Ocak'ta yatacak. Son olarak 4 Aralık'ta yatırılan kısa çalışma ödeneğinin Ocak ayı ödeme tarihi ise henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde ödeme tarihi ile ilgili bakanlıktan açıklama yapılması bekleniyor. Diğer yandan kısa çalışma başvuru süresi 31 Ocak 2021'e, kısa çalışma ödeneği ise 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldı.

ARALIK AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aralık ayı kısa çalışma ödeneği son dakika gelişmeler ile takip ediliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık’ta hesaplara yatırılmıştı.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.” açıklamasını yapmıştı.

Kısa çalışma ödeneği genellikle her ayın ilk haftası ödeniyor.

Ocak'ta yatırılacak olan Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ödeme tarihinin ise ilerleyen haftalarda netleşmesi bekleniyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan maddi zorluklar kapsamında yapılan kısa çalışma başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2. maddesi ile geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için anılan Kanunun geçici 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30 Haziran 2020 tarihinin, 30 Kasım 2020 tarihli ve 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde 31 Ocak 2021 olarak uygulanacağı belirtildi. Kısa çalışma ödeneği süresi ise 28 Şubat 2021 oldu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yeni tip koronavirüs (Kovid19) nedeniyle 30 Hazirana kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan iş yerleri, İŞKUR'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecek.

Kısa çalışma başvurularının sadece e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacağını duyuran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2. maddesi ile geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için anılan Kanunun geçici 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30 Haziran 2020 tarihinin, 30 Kasım 2020 tarihli ve 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde 31 Ocak 2021 olarak uygulanacağı belirtildi. Kısa çalışma ödeneği süresi ise 28 Şubat 2021 oldu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.

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