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Ekonomi

Son dakika... Aralık ayı sanayi üretim rakamları açıklandı, 21 ayın rekoru kırıldı

Türkiye genelinde sanayi üretimi, aralık ayında yıllık bazda yüzde 8.6 yükseldi. Bakan Varank, 'Aralık'ta sanayi üretimi yıllık %8.6 arttı, 21 ayın rekoruna ulaştı! Bu performansı kalıcı hale getirmeye,üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık' dedi.

DHA13.02.2020  10:04 - Güncelleme: 13.02.2020  10:26

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.3 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.8 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1.5 arttı.

Yıllık değişimler, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişimler, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini ifade ediyor. (Grafik)

21 AYIN REKORU KIRILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Twittter üzerinde yaptığı açıklamada, "Aralık'ta sanayi üretimi yıllık %8.6 arttı, 21 ayın rekoruna ulaştı! Bu performansı kalıcı hale getirmeye,üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık. Büyümenin hız kazandığı,reel sektörün güçlendiği,istihdamın yükselişe geçtiği bir yıl için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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