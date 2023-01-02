AA Finans tarafından yapılan anketlerin sonucunda Aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu. Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,61 artmasını bekliyor. Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından 2022 yılının son 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Peki Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? İşte 2022 yıl sonu enflasyon tahmini ve 2022 TÜİK Aralık enflasyon beklentisi...

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR OLDU?



AA Finans'ın, TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Aralık ayı enflasyon beklenti anketine, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,61 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,40 ve en yüksek yüzde 4 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,61) göre bir önceki ay yüzde 84,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,59'a gerileyeceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 42 düzeyinde oluştu.

ARALIK ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Memur ve emeklilerin maaş zammı için belirleyici etkenlerden biri olan Aralık ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'ten gelecek açıklamaya çevrildi. Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından 2022 yılının son 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının, 3 Ocak Salı günü TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.



MERKEZ BANKASI PİYASALARA KATILIMCI ANKETİ AÇIKLANDI

Son 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenecek emekli ve memur zammı için gözler Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevirldi. Kasım ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından Temmuz ayından itibaren 5 aylık enflasyon artış oranı maaş zammı için yüzde 14.04 olarak kaydedildi.

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 66.80'geriledi.

Bu tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde yüzde 17.17 olarak gerçekleşecek.

SON 5 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI

Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,37

Ağustos ayı enflasyonu yüzde 1,46

Eylül ayı enflasyonu yüzde 3,08

Ekim ayı enflasyonu 3,54

Kasım ayı enflasyonu 2,88

Aralık ayı enflasyonu 2,61 (Tahmini/AA)