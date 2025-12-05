İSTANBUL 20°C / 11°C
  • Aralık ödemeleri başladı: Yaşlı ve engelli vatandaşlara 7,1 milyarlık destek
Aralık ödemeleri başladı: Yaşlı ve engelli vatandaşlara 7,1 milyarlık destek

Bakan Göktaş, aralık ayına yönelik 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

AA5 Aralık 2025 Cuma 09:34 - Güncelleme:
ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam ve etkin katılımlarını sağlama ve aynı zamanda bağımsız bir yaşam sürmelerine destek olma hedefiyle çalıştıklarını belirtti.

Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda onların yanında olmayı sürdürdüklerini aktaran Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerine işaret etti.

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini kaydederek, "Bu doğrultuda aralık ayı için yaklaşık 4 milyar lira yaşlı aylığı ve yaklaşık 3,1 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

