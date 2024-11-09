Arama safhası geride kaldı! Türkiye'den bir Afrika ülkesinde daha altın hamlesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk'te katıldığı bir programda Türkiye'nin enerji, maden ve yeraltı kaynağı hamleleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar

"SOMALİ'DEKİ VARLIĞIMIZ ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZI AZALTMA POLİTİKASI"

Türkiye'nin Somali'deki petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine değinen Bakan Bayraktar, "Somali özelinde işin özel bir durumu var. Bizim büyük resimde Somali'deki varlığımız ve diğer coğrafyalardaki varlığımız enerjide dışa bağımlılığımızı azaltma politikasının yansıması. Somali 2012 yılında dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biriydi. Biz Türkiye olarak Somali'ye çok büyük bir proje için açık denizde arama projesi için gidiyoruz. Türkiye hidrokarbon arayacak. Tarihimizde ilk kez kendi gemilerimizle bu faaliyeti başka ülkelerde yapıyor olacağız. Oruç Reis gemi olarak da Türk tersanelerinde yapılmış bir gemi. Somali'de bu faaliyetlerimize başlamış olduk." dedi.

SOMUT SAHALARLA ALAKALI ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Afrika'daki petrol sahaları için Türkiye'nin bazı çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Bayraktar, "Türkiye'de petrol üretimi 110 bin varilin üzerine çıkmış durumda. Farklı coğrafyalarda petrol üretiyoruz. Daha büyük miktarda üretimi Şahdeniz projesiyle yapıyoruz. Kuzey Afrika'dan başlayarak Afrika'nın tümünde bu anlamda da oranın kalkınması petrol üretiminin eski günlerine dönmesi için somut sahalarla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Yakında bununla ilgili gelişmeleri paylaşırız." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN NİJER'DE ALTIN ÜRETECEK

Türkiye'nin Batı Afrika ülkesi Nijer'deki altın arama faaliyetlerinde arama safhasının geçildiğini belirten Bakan Bayraktar, "Njier, Sudan, Somali'de petrol, doğal gaz ve madenlerle ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Nijer'de 2025 yılında ilk altın üretimimizi gerçekleştireceğiz. Arama safhasını geçmiş durumdayız. Şu anda farklı sahalarla alakalı çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'YE TEKLİFLE GELİYOR

Bakan Bayraktar, "Somali'ye gittiğimizde uluslararası bazı şirketler "Somali'de olsak sizin gemilerinizden istifade edebilir miyiz" çağrıları geliyor. Uluslararası ortaklıklara açık olduğumuzu ifade ediyoruz." dedi.