İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2024 Cuma / 22 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2892
  • EURO
    37,1961
  • ALTIN
    3021.1
  • BIST100
    8898.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Arap ülkelerinden Tunus'a 15 milyon dolarlık kredi
Ekonomi

Arap ülkelerinden Tunus'a 15 milyon dolarlık kredi

Arap Ülkeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu ile Tunus, 15 milyon dolar değerinde kredi anlaşması imzaladı.

AA25 Ekim 2024 Cuma 16:27 - Güncelleme:
Arap ülkelerinden Tunus'a 15 milyon dolarlık kredi
ABONE OL

Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanlığı, kredi anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanı Semir Abdulhafız ile Arap Ülkeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu Başkanı Muhammed Bedr es-Sadi'nin, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası'nın Waşington'da düzenlediği yıllık toplantıda bir araya geldiği belirtildi.

ANLAŞMA İMZALANDI

Görüşmede, Tunus ile kalkınma fonu arasındaki mevcut mali işbirliğinin ele alındığı, görüşmenin sonunda ise Tunus'a 15 milyon dolarlık kredi sağlayacak anlaşmanın imzalandığı aktarıldı.

Açıklamada, kredinin nerde kullanılacağına ve geri ödeme şartlarına ilişkin bilgi verilmedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.