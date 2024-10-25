Arap ülkelerinden Tunus'a 15 milyon dolarlık kredi

Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanlığı, kredi anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanı Semir Abdulhafız ile Arap Ülkeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu Başkanı Muhammed Bedr es-Sadi'nin, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası'nın Waşington'da düzenlediği yıllık toplantıda bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Tunus ile kalkınma fonu arasındaki mevcut mali işbirliğinin ele alındığı, görüşmenin sonunda ise Tunus'a 15 milyon dolarlık kredi sağlayacak anlaşmanın imzalandığı aktarıldı.

Açıklamada, kredinin nerde kullanılacağına ve geri ödeme şartlarına ilişkin bilgi verilmedi.

