Arap yatırımcı dönüşüme geliyor

Suriye, Mısır ve Suudi Arabistan’da 35 yıldır konut, AVM, ofis, spor kompleksi gibi büyük projelere imza adan Masar İnşaat, birkaç yıl önce merkez ofisini İstanbul’a taşıdı. Kendisi de İstanbul’a yerleşen şirketin başkanı Ahmed Ghassan, Türkiye’de milyar doları bulan yatırımlara imza attı. İlk olarak Pendik’te büyük bir kentsel dönüşüm işine giren şirket ardından Düzce’de öğrenciler için dev bir projeye imza attı. Yakında helal turizm işine de girecek şirketin başkanı Ghassan, Türkiye’de çalışmanın çok güvenli ve kazançlı olduğunu belirterek, ağır işleyen inşaat bürokrasisinden yakındı. “Pendik’teki kentsel dönüşüm için her daire sahibinin ayrı ayrı isteklerini yerine getirmekle uzun zaman uğraştık. Ardından da dönüşüm için gereken belgeleri ve izinleri toplamak bize epey vakit kaybettirdi. Ama şu anda proje oldukça iyi ilerliyor” diyen Ghassan “ Ortadoğulu yatırımcılar olarak Türkiye’yi çok seviyoruz. Bürokrasi azalırsa benim gibi birçok milyarder Arap yatırımcı Türkiye’de kentsel dönüşüme girmek için fırsat bekliyor” ifadelerini kullandı.

BİN 528 DAİRE YAPACAK

Türkiye’de konsept projelerle sınırlı bir çalışma alanı düşünmediklerini, konut inşaatında ilk 10 firma arasında girme hedefiyle çalıştıklarını anlatan Ghassan “Türkiye’ye yerleştiğimden beri kimse bana ‘Senin burada ne işin var?’ demedi. Aksine herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Zaten hepimiz Osmanlı olduğumuz için, aynı anneni evlatları sayılıyoruz. Arap yatırımcılar için Türkiye’de iş yapmak, evimizde iş yapmak gibi. Pendik’teki projeye de bu sebeple 425 milyon TL yatırım yaptık. Bolu ve Akdeniz’de iki dev tatil köyü projesini olgunlaştırmayı planlıyoruz. Her iki konut projesiyle, toplam 30 bin 340 metrekare arazi üzerinde, bin 528 adet daire ve 16 ticari alanı inşa ederek, yatırımcılarımızı yüksek katma değer ve üst düzey konfor sunan konut projeleriyle buluşturacağız” dedi.

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