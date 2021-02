Araz Supermarket Azerbaycan'da 150 şubede hizmet veriyor

03 Şubat 2021 Çarşamba 13:35 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 13:35

İnsanlar alışveriş yaptığı mağazalarda diğerlerine nazaran farklılık görmek ve kendilerinin önemsendiğini fark etmek isterler. Azerbaycan içerisinde de durum tıpkı böyledir. İnsanlar kendisine kolaylık sağlayan ve müşteri memnuniyetini sadece elemanların tavırları ile değil, mağazanın dizimi ve düzeni, içerisinde bulunan malzemelerin bolluğu, çeşitlerin farklılığı, fiyatlar ve ödemelerde ki kolaylık gibi her türlü alanda aradıkları için genel bir bakış çerçevesi edinirler. Bunu kazanan mağazalar büyümeye başlarken diğerleri kapanmaya kadar gidecektir. Bu mazağalar içerisinde Araz Supermarket 150 şube ile hizmet vermektedir.

ARAZ SUPERMARKET FARKI

2011 yılında bu riski göz önünde bulundurarak kaliteli ve ticareti iyi bilen ekiple yola çıkan Araz Supermarket diğerlerinden farklı olduğunu herkese gösteriyor. Bu farkı bariz bir şekilde ortada olup her türlü maddi ve manevi ihtiyacı karşılayan ve hizmetinde kaliteye önem veren içeriği sayesinde de 10 yılda kimsenin beklemediği şekilde büyüyor. İlk olarak Bakü de ve Sumyagitte hatta onların yakın ve geniş çevresinde ilerlemeye başladı. Tutularak her yerde aranan bir mağaza haline gelen Araz Supermarket mağazaları 10 yılı daha dolmadan 150 şubeye ulaştı. Ona bu imkânı veren başkaları olmayıp kendi iş bilirliği ve kalitesi buna merdiven oldu. Bu sebeple bununla da kalmayıp Azerbaycan içerisinde her yerde yayılmaya ve aranmaya devam edecektir.

ZENGİN İÇERİĞİ VE ŞUBELERİ

Araz Supermarket şubeleri çoğalırken sadece mağaza sayısı artış göstermeyip içeriği de fazlalaştı. Zamanla insanların ihtiyaçlarının farkında olan ve bunları gidermeyi amaçlayan bu zincir aktif olarak sessizce büyüdü ve gelişti. Her türlü ihtiyacı karşılayan içeriği sayesinde zenginleşmesi onun kabul görmesine de sebep oldu. Bu sayede her yerde aranır bir hale gelen mağaza hızla yeni şubelerini açtı. Her bir şubesi birbirinden değerli olan ve aynı içeriklere sahip olarak hiç bir ihtiyacı göz ardı etmeden çalıştı ve bu şekilde hizmet vermeye de devam ediyor. Günden güne büyümesi yetmeyip kendisini daha fazla geliştirmeyi hayal ederek ticarette çığır açıyor.