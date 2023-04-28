Arjantin Merkez Bankası'ndan radikal faiz kararı

Arjantin Merkez Bankası (BCRA), politika faizini 1000 baz puan artırarak yüzde 91'e yükseltti.

Bankadan yapılan açıklamada, para politikası faizinin 1000 baz puan artırılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, gösterge niteliğindeki Leliq faiz oranının yüzde 81'den 91'e yükseltildiği kaydedildi.

BCRA'nın açıklamasında, kararın, yerel para birimindeki yatırımlarda pozitif reel getiriye yönelme, parasal ve finansal istikrarı korumaya yönelik hareket etme hedefine dayandığı aktarıldı.

Açıklamada, bankanın faiz oranı politikasını ayarlamak için genel fiyat seviyesinin gelişimini ve döviz piyasasının dinamiklerini izlemeye devam edeceği belirtildi.

Böylece banka, ülkede inatçı bir şekilde yüksek seyreden enflasyonu kontrol altına almak için Ağustos 2019'dan bu yana en büyük faiz artırımına gitmiş oldu.

BCRA, politika faizini geçen hafta da 300 baz puan artırarak yüzde 81'e çıkarmıştı.

Arjantin'de enflasyon martta aylık yüzde 7,7 ve yıllık yüzde 104,3 olarak kaydedilmişti.