"B2B" formatında düzenlenen toplantı, Klik Ekspo Group and Tirana International Fair ile Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) tarafından, Türkiye Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği, Arnavutluk Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) ve Tiran Ticaret ve Sanayi Odası destekleriyle gerçekleştirildi.

Toplantıya, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, TET yöneticileri, Tiran Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye ile Arnavutluk'tan birçok şirketin temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Yörük, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin Türkiye ve Arnavutluk arasında elektrik ve elektronik sektöründe yeni fırsat pencerelerini açması temennisinde bulundu.

"Arnavutluk'un gönül coğrafyası" olarak nitelendirdikleri Balkanlar'da çok köklü siyasi, ekonomik, kültürel ve insani ilişkilerinin bulunduğu dost ve kardeş bir ülke olduğunu belirten Yörük, şöyle devam etti:

"Son 2 yıldır ilişkilerimiz birçok alanda büyük aşama kaydetmiş ve salgın ortamında dahi üst düzeyli çok sayıda karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilebilmiştir. Nitekim son iki yılda bu ziyaretlerden birini teşkil eden Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Ocak 2021'deki ülkemizi ziyaretiyle ikili ilişkilerimiz stratejik ortaklık mertebesine ulaşmıştır. Yani bugün itibarıyla Arnavutluk artık Türkiye'nin sayılı stratejik ortağından birisidir."

- "İKİLİ TİCARET HACMİMİZİ 850 MİLYON DOLARIN ÜZERİNE ÇIKARMAYI BAŞARABİLDİK"

Yörük, Arnavutluk ile ticari, ekonomik ve yatırım alanlarında sürdürdükleri ilişkilerinin esasen bu stratejik ortaklığının en önemli unsurlarından birisini teşkil ettiğini vurgulayarak, 2017 yılı sonu itibarıyla ikili ticaret hacminin yaklaşık 410 milyon dolar seviyesinde seyrettiğini hatırlattı.

Sadece son 4 yılda yüzde 100'ün üzerinde bir artış kaydedildiğini aktaran Yörük, şu ifadeleri kullandı:

"Her türlü zorluğa rağmen 2021 yılı sonu itibarıyla ikili ticaret hacmimizi 850 milyon doların üzerine çıkarmayı başarabildik. Bu karşılıklı üst düzey ziyaretlerin sonuncusu, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz ocak ayında resmi ziyaretleriydi. Bu ziyaret vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladıkları üzere artık ticaret hacmimizi 1 milyar doların üzerine çıkarmak, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerine yakışan seviyelere taşımak artık temel stratejik hedeflerimizden birisi."

Yörük, ikili diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılının idrak edileceği 2023'te 1 milyarlık hedefi aşıp, çıtayı 5 milyar dolara taşımanın gayreti içerisine gireceklerini vurgulayarak, "Burada faaliyet gösteren 600'ü aşkın firmamızla ve yaklaşık 3,5 milyar doları aşan doğrudan yatırımlarımızla Türkiye olarak Arnavutluk'un en önemli ticaret ve yatırım ortaklarından birisi olmayı sürdüreceğiz. Tüm bu yatırımlarımızla Arnavutluk genelinde yaklaşık 15 bin Arnavut kardeşimize de istihdam sağlıyoruz." diye konuştu.

- "TÜRKİYE, BİRÇOK ALANDA UZUN YILLARDIR LİDER TEDARİKÇİ KONUMUNA GELMİŞTİR"

TET Yönetim Kurulu Üyesi Armağan Şakar da 15 donanımlı Türk firmasından 24 kişilik iş insanı heyetiyle Arnavutluk'a geldiklerini söyledi.

Beyaz eşya, aydınlatma ekipmanları, jeneratörler, transformatörler, kablolar, elektrik ve elektronik aksamlar gibi alanlarında ürün ve hizmetler sunan 5 bin aktif TET üyesinin Arnavutluk şirketleriyle iş birliğine hazır olduğunu bildiren Şakar, şunları kaydetti:

"Elektrik ve elektronik sektörü, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 6,3'ünü gerçekleştirmektedir ve ülkenin en büyük 5'inci sektörüdür. 14,4 milyar dolarlık toplam ihracatımızın yüzde 69'u Avrupa Birliği (AB) ve diğer Avrupa ülkelerine gerçekleştirilmiştir. Avrupa ülkelerinin gerektirdiği en yüksek kalite standartlarını yerine getiren Türkiye, birçok alanda uzun yıllardır lider tedarikçi konumuna gelmiştir."

Tiran Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Albana Laknori de toplantının, Arnavutluk'taki Türk yatırımlarını teşvik etmeyi, varlığını daha da artırmayı ve Arnavutluk'taki elektrik-elektronik endüstrisindeki somut yatırımlara özel olarak odaklanmayı amaçladığını söyledi.

Klik Ekspo Group&Tirana International Fair Başkanı Luan Muhametay ise Türk kurum ve iş derneklerine toplantı ve iş birliği düzenlemelerinden dolayı teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında katılımcı firmalar ve dernekler arasında iş birliğinin artırılması ve yatırım fırsatlarının araştırılmasına yönelik toplantılar düzenlendi.

