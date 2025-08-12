İSTANBUL 31°C / 23°C
Ekonomi

Artan talebe yetişemiyorlar: Maaş var eleman yok

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yeniden yapılanma sürecine giren Malatya'da, bazı sektörlerde eleman sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle inşaat ve mobilya sektörlerinde aylık 60 bin TL'ye kadar maaş teklif edilmesine rağmen çalışacak personel bulunamıyor.

IHA12 Ağustos 2025 Salı 11:02 - Güncelleme:
Artan talebe yetişemiyorlar: Maaş var eleman yok
ABONE OL

Yeşilyurt 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya üretimi yapan Hasan Boyraz, deprem sonrası artan inşaat ve tadilat talepleriyle iş yüklerinin katlandığını aldıkları siparişleri yetiştirmekte zorlandıklarını belirtti.

Boyraz, sadece Malatya değil, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay gibi diğer deprem bölgelerinden de yoğun sipariş aldıklarını, buna karşın usta bulamadıkları için siparişlere yetişmekten güçlük çektiklerini söyledi.

50-60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamadıklarını kaydeden Boyraz, çözüm için çevre illerden eleman arayışına girdiklerini aktardı.

