Artış sürekli hale gelecek... Yeni yol haritası belirlendi

Çelik, AA muhabirine, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2024 yılı hayvansal üretim verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ülkede küçükbaş hayvan sayısının geçen yıl 2023'e göre yüzde 4,8 artarak 54,9 milyona ulaştığına dikkati çeken Çelik, verilerin dalgalı seyir izlediğini söyledi.

Çelik, geçmiş yıllardaki istatistiklere değinerek, 2020'de küçükbaş hayvan sayısının 54,1 milyon, 2021'de 57,5 milyon, 2022'de 56,2 milyon ve 2023'te 52,3 milyon baş olduğunu bildirdi.

Türkiye'de en çok küçükbaş hayvanın geçen yıl sonu itibarıyla 3 milyonla Van'da bulunduğu bilgisini paylaşan Çelik, "Konya'da 2,9 milyon, Şanlıurfa'da 2,4 milyon küçükbaş hayvan var." dedi.

- YENİ DESTEKLER KATKI SAĞLAYACAK

2024'te görülen artışın hem sektör hem de ülke adına olumlu olduğunu vurgulayan Çelik, özellikle kırmızı et arzının sağlanabilmesi için bu yükselişlerin önem taşıdığını dile getirdi.

Çelik, kırmızı et arzının artması başta olmak üzere hayvancılıkta daha sürdürülebilir bir sektör için yeni politikaların uygulamaya alındığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Geçen yıl açıklanan hayvancılıktaki yol haritasında küçükbaş hayvancılık sektörü için birçok yeni destek devreye alındı. Bu destekleri yetiştiricilerimiz çok olumlu karşılamıştı. Söz konusu harita 5 yıllık açıklandı. Küçükbaş hayvan sayısında geçen yıl yaşanan artış, hayvancılık yol haritasındaki desteklerle sürekli hale gelecektir. Bu sayede konulan hedeflere de ulaşılacağına inanıyorum."

- TEMEL HEDEFLERDEN BİRİ KIRMIZI ET AÇIĞININ KAPATILMASI

Çelik, küçükbaş hayvan sayısının yanı sıra verim artışının da önemine işaret ederek, "En temel hedeflerimizden biri, hayvan sayımızın artışına paralel olarak et ve süt veriminin de artırılmasıyla var olan kırmızı et açığının kapatılmasıdır. Dolayısıyla hayvan sayılarındaki artışları önemsiyor ve daha fazla artırılması noktasında Tarım ve Orman Bakanlığımızın belirlemiş olduğu 2025 yıl sonu hedefi olan 61 milyona ulaşılacağına inanıyoruz. Bu anlamda Bakanlığımız ve il birliklerimizle el ele vererek bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.