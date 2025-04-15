ASEAN, Türkiye'ye sinyali verdi: Ortaklığı derinleştirebilirler

Amerikan düşünce kuruluşu Atlantic Council'da Adinda Khaerani Epstein tarafından kaleme alınan bir analizde Türkiye'nin Endonezya'ya ve ASEAN'a daha da yakınlaştığına dair işaretlerin olduğu öne sürüldü.

KARŞILIKLI ZİYARETLER İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Analizde, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki son dönem görüşmelerine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şubat ayındaki Endonezya ziyaretine değinilen analizde Subianto'nun da 9 Nisan'da yaptığı Türkiye ziyaret hatırlatılandı. Karşılıklı ziyaretlerin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü ve büyümeye devam ettiğinin bir işareti olarak yorumlandı.

İkili ilişkilerin farklı bir tarafının da Türkiye'nin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) yaklaşımı olduğu belirtilen analizde, Ankara'nın Asya ülkeleriyle ekonomik etkileşime öncelik verdiği ifade edildi

SAVUNMADA ANLAŞMALAR

Prabowo'nun Türkiye ziyaretine değinilen analizin devamında, Prabowo'nun Endonezya-Türkiye ortaklığını savunma sektörü de dahil olmak üzere genişletme olasılığını görüştüğü hatırlatıldı.

Türkiye ile Endonezya arasındaki savunma alanında yapılan işbirliklerine değinilen analizde, iki ülkenin 2010 yılında anlaşma imzaladığı aktarıldı. Endonezya devlet şirketi PT Pindad ile Türk zırhlı araç üreticisi FNSS'nin 2010'larda orta ağırlıkta bir tank olan Kaplan MT'yi üretmek için birlikte çalıştıkları hatırlatıldı.

İki ülkenin terörle mücadelede iş birliği çabalarını yoğunlaştırdığı yazılan analizde Endonezya'nın 2023'te Türkiye'den 300 milyon dolar değerinde on iki keşif uçağı satın aldığı belirtildi.

Türkiye'nin NATO'daki en büyük ikinci askeri güce sahip olduğunu aktarılan analizde Endonezya ile Türkiye'nin savunma iş birliğine öncelik vermeye devam etmesinin mantıklı olduğu bildirildi.

Endonezya'nın Baykar'dan 60 Bayraktar TB3, 9 Bayraktar AKINCI insansız hava aracı ihraç edeceği belirtilen analizde, Baykar'ın ayrıca Endonezyalı bir savunma şirketi olan Republikorp ile Endonezya'da bir insansız hava aracı fabrikası inşa etmek için bir ortak girişimde bulunmayı kabul ettiği öne sürüldü.

Endonezya'nın TUSAŞ ile de bir anlaşma imzaladığı belirtilen analizde, iki ülke arasındaki ticaretin 2024'te 2,4 milyar dolara ulaştığı aktarıldı.

"TÜRKİYE ASEAN ÜYELERİYLE DAHA AKTİF BİR İLİŞKİ SÜRDÜRDÜ"

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şubat ayında Prabowo ile yaptığı görüşmede, her iki ülkede üretilen ürünler için pazarı genişletmek için çalışmayı kabul ettiği bildirildi. Ayrıca enerji, sağlık, tarım, savunma, iletişim ve eğitim alanlarında on üç anlaşma imzaladığı ifade edildi.

Asya kıtasının uluslararası alanda giderek aratan bir etkisinin olduğu belirtilen analizde şu ifadeler kullanıldı;

"Asya küresel ekonominin giderek daha büyük bir bölümünü oluştururken ve bölge küresel ticaretin merkezi haline gelirken Türkiye, ASEAN üyeleriyle daha aktif bir ilişki sürdürdü. ASEAN ülkeleri 2024 yılında küresel gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 7,2'sini üretti.

Türkiye'nin ticaretini çeşitlendirerek ekonomisini canlandırmak için Ankara'nın Endonezya da dahil olmak üzere ASEAN üyeleriyle ekonomik ilişkilerini güçlendirmeye çalışacağı öngörülebilir."

ENDONEZYA VE TAYLAND İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Türkiye'nin ASEAN üyelerinden Malezya ile 2015'te, Singapur ile 2017'de, serbest ticaret anlaşmaları imzaladığı aktarılan analizde Ankara'da şimdi de Endonezya ve Tayland ile görüşmelerde bulunduğu aktarıldı.

Ayrıca, Güneydoğu Asya'daki devam eden altyapı ihtiyaçları ışığında Türk şirketlerinin ASEAN bölgesi genelinde altyapı girişimlerine yatırımlarını ve katılımlarını artırmalarının muhtemel olduğu ifade edildi.

"ASEAN ÜYELERİ TÜRKİYE İLE ORTAKLIKLARINI DERİNLEŞTİREBİLİR"

Analiz devamında ise şu ifadeler yer verildi;

"Türkiye-ASEAN ilişkisi, ekonomiden eğitime kadar her şeyi kapsayan sektörler ve konular arasında da uzanıyor. Türkiye ve ASEAN ülkeleri, Türkiye'nin Asya Yeni Girişimi'nin bir sonucu olarak halklar arası bağlantılarını güçlendirmeye devam edecek. ASEAN üye ülkelerinin Türkiye gibi ülkelerle iş birliğini genişletmeleri muhtemeldir. Bunu Türkiye'nin tamamen doğuya dönmesine ve Batı'yı terk etmesine yol açması beklenemez."

Son olarak ise, "Türkiye ve ASEAN ülkeleri, Türkiye'nin ekonomik zorluklarının üstesinden gelmesine yardımcı olacak ve ASEAN üyeleri için yeni pazar ve fırsatların önünü açacak şekilde karşılıklı yarar sağlayan ortaklıklarını derinleştirebilirler." denildi.

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