Bernama haber ajansına göre, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin, ASEAN Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basına konuştu.

Türkiye'nin ve Almanya'nın başvurularının daha önce ASEAN'ın bazı üye ülkeleri tarafından reddedildiğini hatırlatan Nordin, kendi başkanlıkları döneminde artık bütün üye ülkelerin Türkiye ve Almanya'nın "gözlemci" olarak kabul edilmesi konusunda "fikir birliğinde" olduğunu belirtti.

Bakan Nordin, iki ülkenin ADMM-Plus "Uzman Çalışma Grubu Gözlemci Programı" kapsamında gözlemci statüsüne sahip olacağını kaydetti.

- GÜNEYDOĞU ASYA ULUSLAR BİRLİĞİ (ASEAN)

Bangkok'ta 1967'de kurulan, Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei'yi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini hedefliyor.

Doğu Timor'un 11. ülke olarak yakın vadede birliğe katılması planlanıyor.

ABD'nin müttefiki ülkeler Tayland ve Filipinler, ASEAN içinde yer alıyor.

ABD, Çin'in bölgesel nüfuzu karşısında ASEAN'ın bölgesel etkisini kullanmaya çalışıyor.

3 trilyon dolardan fazla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya sahip 650 milyondan fazla nüfusu bir araya getiren ASEAN, bölgesel ekonomik ve güvenlik işbirliğini hedefliyor.