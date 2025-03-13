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Ekonomi

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imza

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 36 milyon avroluk sözleşme imzalandı.

AA13 Mart 2025 Perşembe 10:54 - Güncelleme:
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imza
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ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, kara araçlarına yönelik faydalı yüklerin tedariki kapsamında toplam tutarı 36 milyon avro olan sözleşme imzalandı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında kara araçlarına yönelik faydalı yüklerin tedariki kapsamında toplam tutarı 36 milyon avro olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2026 ve 2029 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

  • ASELSAN
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