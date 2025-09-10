ASELSAN ile SSB arasında 1 milyar 650 milyon euroluk sözleşme imzalandı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 1.650.000.000 Avro olan sözleşme imzalandı.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027 ve 2031 yılları arasında gerçekleştirilecek.