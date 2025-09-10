İSTANBUL 29°C / 20°C
Ekonomi

ASELSAN ile SSB arasında dev imza! Teslim tarihi belli oldu

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında toplam tutarı 1 milyar 650 milyon euro olan hava savunma sistemleri sözleşmesi imzalandı. Yapılan açıklamada, teslimatların 2027 ile 2031 yılları arasında gerçekleştirileceği açıklandı.

HABER MERKEZİ10 Eylül 2025 Çarşamba 09:48 - Güncelleme:
ASELSAN ile SSB arasında dev imza! Teslim tarihi belli oldu
ASELSAN ile SSB arasında 1 milyar 650 milyon euroluk sözleşme imzalandı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 1.650.000.000 Avro olan sözleşme imzalandı.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027 ve 2031 yılları arasında gerçekleştirilecek.

