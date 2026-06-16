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Ekonomi

ASELSAN ile SSB arasında kritik imza! Teslimatlar 2028'de başlıyor

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 780.000.000 Avro olan sözleşme imzalandı. ASELSAN'dan yapılan açıklamada, teslimatların 2028 ile 2032 yılları arasında gerçekleşeceği belirtildi.

HABER MERKEZİ16 Haziran 2026 Salı 09:36 - Güncelleme:
ASELSAN ile SSB arasında kritik imza! Teslimatlar 2028'de başlıyor
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ASELSAN ile SSB arasında 780 milyon avroluk sözleşme imzalandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 780.000.000 Avro olan sözleşme imzalandı. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 ve 2032 yılları arasında gerçekleştirilecek.

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