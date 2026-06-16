ASELSAN ile SSB arasında kritik imza! Teslimatlar 2028'de başlıyor

ASELSAN ile SSB arasında 780 milyon avroluk sözleşme imzalandı.

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 780.000.000 Avro olan sözleşme imzalandı. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 ve 2032 yılları arasında gerçekleştirilecek.