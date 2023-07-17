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Ekonomi

ASELSAN rakiplerine büyük fark attı! Tam 123 milyon dolar

Yerli ve milli savunma sanayisinin neferlerinden ASELSAN rakiplerini geride bırakarak büyük bir farka imza attı. ASELSAN, uluslararası bir müşterisi ile 123,5 milyon dolarlık bir satış sözleşmesi imzaladı.

AA17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:20 - Güncelleme:
ASELSAN rakiplerine büyük fark attı! Tam 123 milyon dolar
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Türk savunma endüstrisindeki başarısıyla bilinen ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 123,5 milyon dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN RAKİPLERİNE FARK ATTI!

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemleri ihracatına yönelik 123,5 milyon dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır." denildi.

RAKİPLERİNİN ARASINDAN SIYRILARAK KAZANDI

Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre; ASELSAN, 123,5 milyon ABD doları tutarında satış sözleşmesini imzaladığı ihaleyi çok önemli rakiplerinin arasından sıyrılarak kazandı.

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