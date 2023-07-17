ASELSAN rakiplerine büyük fark attı! Tam 123 milyon dolar

Türk savunma endüstrisindeki başarısıyla bilinen ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 123,5 milyon dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemleri ihracatına yönelik 123,5 milyon dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır." denildi.
Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre; ASELSAN, 123,5 milyon ABD doları tutarında satış sözleşmesini imzaladığı ihaleyi çok önemli rakiplerinin arasından sıyrılarak kazandı.