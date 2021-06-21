ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşmesine opsiyon paketini dahil etti

AA 21 Haziran 2021 Pazartesi 10:32 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 10:32

ASELSAN'ın yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 29 Aralık 2017'de imzalanmış olan kısa menzilli/alçak irtifa hava savunma sistemi sözleşmesine ait 91 milyon 939 bin 913 avro ve 1 milyar 767 milyon 865 bin 305 lira tutarındaki opsiyon paketi, 18 Haziran 2021'de sözleşme kapsamına dahil edilmiştir." denildi.

Söz konusu opsiyona ait teslimatların 2023-2024 yıllarında gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada ayrıca, yeni iş ilişkisinin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği değerlendirmesi yapıldı.