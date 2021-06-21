İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2021 Pazartesi / 11 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,7592
  • EURO
    10,416
  • ALTIN
    500.817
  • BIST100
    1384.81
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşmesine opsiyon paketini dahil etti
Ekonomi

ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşmesine opsiyon paketini dahil etti

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan kısa menzilli/alçak irtifa hava savunma sistemi sözleşmesine ait 91,9 milyon avro ve 1,8 milyar liralık opsiyon paketi, sözleşme kapsamına alındı.

AA21 Haziran 2021 Pazartesi 10:32 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 10:32
ABONE OL

ASELSAN'ın yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 29 Aralık 2017'de imzalanmış olan kısa menzilli/alçak irtifa hava savunma sistemi sözleşmesine ait 91 milyon 939 bin 913 avro ve 1 milyar 767 milyon 865 bin 305 lira tutarındaki opsiyon paketi, 18 Haziran 2021'de sözleşme kapsamına dahil edilmiştir." denildi.

Söz konusu opsiyona ait teslimatların 2023-2024 yıllarında gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada ayrıca, yeni iş ilişkisinin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği değerlendirmesi yapıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.