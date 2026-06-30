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Ekonomi

ASELSAN vites yükseltti! Artan siparişler için 40 milyon dolarlık yatırım

ASELSAN, artan sipariş hacmini karşılamak ve üretim altyapısını güçlendirmek amacıyla 40 milyon dolarlık yatırımla kurduğu, 17 bin 360 metrekare kapalı alana sahip akıllı mühimmat ve su altı sistemleri ilave üretim ve test merkezlerini hizmete aldı.

AA30 Haziran 2026 Salı 09:58 - Güncelleme:
ASELSAN vites yükseltti! Artan siparişler için 40 milyon dolarlık yatırım
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ASELSAN'dan Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, 40 milyon dolar yatırımla tamamlanan 17 bin 360 metrekare kapalı alana sahip "akıllı mühimmat ve su altı sistemleri ilave üretim ve test merkezlerinin" devreye alındığı belirtildi.

Devreye alınan tesislerle birlikte, hava ve deniz savunma sistemlerinin üretiminde robotik ve otomasyon altyapısı önemli ölçüde güçlendirildi. Seri üretime büyük katkı sunacak tesisler sayesinde ASELSAN'ın teslimat kapasitesi, hız ve kalite kabiliyeti artırıldı.

ASELSAN'ın bu alandaki çalışmaları, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi için büyük önem taşıyor.

  • ASELSAN
  • akıllı mühimmat
  • su altı sistemleri

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