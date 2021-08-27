ASELSAN'a uluslararası arenada ödül

AA 27 Ağustos 2021 Cuma 13:24 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 13:25

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri Yardımlaşma Derneği (ASİL) ile hayata geçirdiği sosyal sorumluluk ve insan kaynakları alanında gerçekleştirdiği öğrenme ve gelişim projeleriyle The Stevie Awards for Great Employers'da iki dalda ödül aldı.

Bu yıl insan kaynakları uygulamalarıyla ilgili ödül başvurusu kategorilerine, 29 farklı ülkeden 950'den fazla firma aday oldu. Başvurular uluslararası bir jüri tarafından değerlendirildi.

ASELSAN, gelişim değerinin ışığında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemine özel tasarlanan eğitimlerle çalışma arkadaşlarının yanında yer aldı.

Öne çıkan öğrenme ve gelişim projelerinden "Bilgi Paylaşım Programı" aracılığıyla kurumsal bilginin paylaşımı ve birbirinden öğrenme kültürünün teşvik edilmesi amaçlandı. Bu sayede ASELSAN çalışanları geliştirdikleri eğitimlerle diğer çalışma arkadaşlarının kişisel ve profesyonel gelişimine katkı sağladı.

Jüri tarafından değerlendirilen Öğrenme Yönetim Sistemi, "a BİL-GE" platformunda yapılan çalışmalar ve 2020 yılında gerçekleştirdiği öğrenme ve gelişim projeleri ile çalışanları, stajyerleri ve paydaşlarıyla öğrenen ASELSAN "En İyi Öğrenme/Eğitim Ekibi" dalında bronz ödül almaya hak kazandı.

"Geleceğe umut hayata değer" mottosuyla yola çıkan ASİL Derneği, kurulduğu 2019 yılından itibaren doğal afetlerde yapmış olduğu insani yardımlar, eğitimde fırsat eşitliği kapsamında öğrencilere verdiği eğitim desteği, ihtiyacı olan hastalara vermiş olduğu sağlık desteği, geçim sıkıntısı olan ailelere sunduğu aile desteği ve hayata geçirdiği projelerle bronz ödüle layık görüldü.

ASELSAN, geçen günlerde de çalışma arkadaşlarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği insan kaynakları projeleri ile Brandon Hall Group Human Capital Management (HCM) Excellence Awards'da da dört dalda ödül kazanmıştı.