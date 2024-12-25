Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN da dahil olmak üzere birçok yerli ürün için çok gelişmiş elektronik cihazları üreten ASELSAN, yeni bir başarıya imza attı.

ASELSAN'ın sosyal medyasından yapılan açıklamada, "ASELSAN, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi bir ülke ile elektro-optik ve haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 58,6 Milyon ABD Doları (2 milyar TL) olan ihracat sözleşmeleri imzaladı" denildi.

ASELSAN'DAN YERLİ FİRMALARA 2 MİLYAR DOLAR SİPARİŞ

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Murat Aslan, 2017-2018 yılında bir millileştirme çalışması başlattıklarını ve bugün yüzde 75-80'lere ulaşıldığını söyledi.

Geriye zor ve çoğunluğunu elektronik birimlerin oluşturduğu bir kısım kaldığına dikkati çeken Aslan, bunları da yerli sanayiyle tamamlayıp tam bağımsız savunma sanayisine ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı. Aslan, 2024 yılında yerli firmalara verdikleri siparişlerin ekonomik büyüklüğünün 2 milyar dolara yaklaştığını kaydetti.

ASELSAN DEVLER LİSTESİNDE

SIPRI'nın geçen yıl en çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesine 3 Türk firması girmişti. Listede ASELSAN 54, Baykar 69. ve TUSAŞ 78. sırada yer almıştı.

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Savunma sanayi için dev hedef