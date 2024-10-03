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Ekonomi

ASELSAN'dan 26,2 milyon dolarlık imza

ASELSAN ile Asya ve Pasifik bölgesindeki son kullanıcıları arasında 26,2 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmeleri imzaladı.

AA3 Ekim 2024 Perşembe 15:27 - Güncelleme:
ASELSAN'dan 26,2 milyon dolarlık imza
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Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN, Asya ve Pasifik bölgelerindeki son kullanıcıları için deniz platformlarında kullanılmak üzere radar, dost-düşman tanıma sistemi, elektronik harp suiti, uzaktan komutalı silah sistemi, denizaltı torpido karşı tedbir sistemi, elektro-optik sistemi ve atış yeri tespit sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin satışına yönelik toplam tutarı 26 milyon 190 bin 679 dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır." ifadesi kullanıldı.

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